Матч завершен
Слован
Либерец
29
1:0
Матч завершен
Гент
Гент
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
22 окт. 2020, 22:00 МСК
22.10.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Андреас Ханше-Ольсен
68'
Желтая карточка
Роман Яремчук
Замена
A. Yusuf
58'
Замена
M. Beran
57'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
M. Beran
45'
34'
Желтая карточка
Сулайман Маррех
ГОЛ! 1:0
A. Yusuf
29'
Начало матча