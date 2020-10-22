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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Слован
Либерец
29
1:0
Матч завершен
Гент
Гент
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
22 окт. 2020, 22:00 МСК
22.10.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Андреас Ханше-Ольсен
68'
Желтая карточка
Роман Яремчук
Замена
A. Yusuf
58'
Замена
M. Beran
57'
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
M. Beran
45'
34'
Желтая карточка
Сулайман Маррех
ГОЛ! 1:0
A. Yusuf
29'
Начало матча