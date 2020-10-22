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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:1
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
де Вит 57
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы,
1 тур
22 окт. 2020, 19:55 МСК
22.10.2020, 19:55 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Калиду Кулибали
90'
89'
Замена
Альберт Гюдмюндссон
Йеспер Карлссон
88'
Замена
Рамон Лиувен
Фредрик Мидтсьё
Замена
Тьему Бакайоко
Маттео Политано
83'
81'
Желтая карточка
Дани де Вит
Замена
Диего Демме
Виктор Осимхен
66'
Замена
Андреа Петанья
Станислав Лоботка
66'
Замена
Лоренцо Инсинье
Ирвинг Лосано
59'
Замена
Мариу Руй
Эльсеид Хюсай
59'
57'
ГОЛ! 0:1
Дани де Вит
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча