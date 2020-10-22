Матч завершен
Наполи
Неаполь
0:1
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
де Вит 57
Лига Европы, 1 тур

Лига Европы,

1 тур
22 окт. 2020, 19:55 МСК
22.10.2020, 19:55 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
Желтая карточка
Калиду Кулибали
90'
89'
Замена
Альберт Гюдмюндссон
Йеспер Карлссон
88'
Замена
Рамон Лиувен
Фредрик Мидтсьё
Замена
Тьему Бакайоко
Маттео Политано
83'
81'
Желтая карточка
Дани де Вит
Замена
Диего Демме
Виктор Осимхен
66'
Замена
Андреа Петанья
Станислав Лоботка
66'
Замена
Лоренцо Инсинье
Ирвинг Лосано
59'
Замена
Мариу Руй
Эльсеид Хюсай
59'
57'
ГОЛ! 0:1
Дани де Вит
Конец первого тайма (0:0)
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