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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Скамакка 7
Скамакка 65
2:1
Матч завершен
Катанцаро
Катанцаро
84
Кубок Италии, 1/16 финала
Кубок Италии,
1/16 финала
Италия
28 окт. 2020, 19:00 МСК
28.10.2020, 19:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 2:1
84'
ГОЛ! 2:1
P. Fazio
Замена
Джанлука Скамакка
84'
ГОЛ! 2:0
Джанлука Скамакка
65'
Желтая карточка
Андреа Масиелло
57'
53'
Замена
A. Di Massimo
Конец первого тайма (1:0)
38'
Желтая карточка
A. Di Massimo
ГОЛ! 1:0
Джанлука Скамакка
7'
Начало матча