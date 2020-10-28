Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Удинезе
Удине
Форестьери 21
Деулофеу 60
Пуссетто 64
3:1
Матч завершен
Виченца
Виченца
88
Кубок Италии, 1/16 финала
Кубок Италии,
1/16 финала
Италия
28 окт. 2020, 20:00 МСК
28.10.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 3:1
90'
Желтая карточка
N. Bizzotto
88'
ГОЛ! 3:1
G. Gori
Замена
Игнасио Пуссетто
78'
75'
Желтая карточка
L. Zonta
71'
Замена
L. Barlocco
ГОЛ! 3:0
Игнасио Пуссетто
64'
ГОЛ! 2:0
Жерар Деулофеу
60'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Фернандо Форестьери
21'
19'
Желтая карточка
L. Barlocco
Начало матча