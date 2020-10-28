Матч завершен
Удинезе
Удине
Форестьери 21
Деулофеу 60
Пуссетто 64
3:1
Матч завершен
Виченца
Виченца
88
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
28 окт. 2020, 20:00 МСК
28.10.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 3:1
90'
Желтая карточка
N. Bizzotto
88'
ГОЛ! 3:1
G. Gori
Замена
Игнасио Пуссетто
78'
75'
Желтая карточка
L. Zonta
71'
Замена
L. Barlocco
ГОЛ! 3:0
Игнасио Пуссетто
64'
ГОЛ! 2:0
Жерар Деулофеу
60'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Фернандо Форестьери
21'
19'
Желтая карточка
L. Barlocco
Начало матча