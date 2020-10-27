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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Виртус Энтелла
Кьявари
36
69
79
3:1
Матч завершен
Пиза
Пиза
52
Кубок Италии, 1/16 финала
Кубок Италии,
1/16 финала
Италия
27 окт. 2020, 17:00 МСК
27.10.2020, 17:00 МСК
вторник
События
Составы
Матч окончен 3:1
Замена
M. Brunori
89'
ГОЛ! 3:1
C. Cardoselli
79'
ГОЛ! 2:1
M. Brunori
69'
Замена
M. Crimi
65'
Замена
M. Mancosu (pen.)
65'
Желтая карточка
M. Crimi
58'
52'
ГОЛ! 1:1
S. Palombi
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
M. Mancosu (pen.)
36'
Начало матча