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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Парма
Парма
Карамо 26
Карамо 43
3:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Кубок Италии, 1/16 финала
Кубок Италии,
1/16 финала
Италия
28 окт. 2020, 20:00 МСК
28.10.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 3:1
Замена
Янн Карамо
62'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Янн Карамо
43'
ГОЛ! 1:0
Янн Карамо
26'
Начало матча