Матч завершен
Парма
Парма
Карамо 26
Карамо 43
3:1
Матч завершен
Пескара
Пескара
Кубок Италии, 1/16 финала

Кубок Италии,

1/16 финала

Италия
28 окт. 2020, 20:00 МСК
28.10.2020, 20:00 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 3:1
Замена
Янн Карамо
62'
Конец первого тайма (2:0)
ГОЛ! 2:0
Янн Карамо
43'
ГОЛ! 1:0
Янн Карамо
26'
Начало матча