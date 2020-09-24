Матч завершен
Базель
Базель
3:2
Матч завершен
Анортосис
Ларнака
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 21:30 МСК
24.09.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:2