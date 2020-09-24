Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
1:0
Матч завершен
Аланьяспор
Аланья
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
24 сент. 2020, 20:00 МСК
24.09.2020, 20:00 МСК
четверг
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Матч окончен 1:0