Матч окончен 2:2 (По пен 12:12)
ПРОМАХ!
п
п
ПРОМАХ!
ПРОМАХ!
п
ПРОМАХ!
п
п
ПРОМАХ!
п
ГОЛ!
ГОЛ!
п
п
ПРОМАХ!
ПРОМАХ!
п
п
ГОЛ!
ГОЛ!
п
ГОЛ!
п
п
ГОЛ!
ГОЛ!
п
п
ГОЛ!
ГОЛ!
п
п
ГОЛ!
п
ГОЛ!
ГОЛ!
п
ГОЛ!
п
ГОЛ!
п
п
ГОЛ!
Конец второго дополнительного тайма (0:2)
Начало серии пенальти
Начало серии пенальти
120'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
113'
Желтая карточка
Замена
109'
106'
Замена
98'
Желтая карточка
95'
Конец основного времени (0:1)
Начало первого дополнительного тайма
Начало первого дополнительного тайма
Замена
85'
Замена
75'
61'
Желтая карточка
51'
ГОЛ! 0:1
46'
Замена
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча