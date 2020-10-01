Матч завершен
Риу Аве
Вила-ду-Конди
2:2
( 8 : 9)
Матч завершен
Милан
Милан
Салемакерс 51
Чалханоглу 120
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 22:00 МСК
1.10.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:2 (По пен 12:12)
ПРОМАХ!
Aderllan Santos
п
п
ГОЛ!
Симон Кьер
п
ПРОМАХ!
Исмаэль Беннасер
ПРОМАХ!
Francisco Geraldes
п
ПРОМАХ!
Pawel Kieszek
п
п
ПРОМАХ!
Джанлуиджи Доннарумма
п
ГОЛ!
Рафаэль Леау
ГОЛ!
I. Pinto
п
п
ПРОМАХ!
Лоренцо Коломбо
ПРОМАХ!
Nelson Monte
п
п
ГОЛ!
Сандро Тонали
ГОЛ!
Gabrielzinho
п
ГОЛ!
Gelson Dala
п
п
ГОЛ!
Давиде Калабрия
ГОЛ!
Filipe Augusto
п
п
ГОЛ!
Хакан Чалханоглу
ГОЛ!
Lucas PiazÃ³n
п
п
ГОЛ!
Браим Диас
п
ГОЛ!
Тео Эрнандес
ГОЛ!
Nikola Jambor
п
ГОЛ!
Aderllan Santos
п
п
ГОЛ!
Симон Кьер
ГОЛ!
Francisco Geraldes
п
п
ГОЛ!
Исмаэль Беннасер
Конец второго дополнительного тайма (0:2)
Начало серии пенальти
120'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:2
Хакан Чалханоглу
113'
Желтая карточка
Симон Кьер
Замена
Gabrielzinho
Carlos ManÃ©
109'
106'
Замена
Сандро Тонали
Франк Кессье
98'
Желтая карточка
Рафаэль Леау
95'
Замена
Лоренцо Коломбо
Алексис Салемакерс
Конец основного времени (0:1)
Начало первого дополнительного тайма
Замена
Gelson Dala
Bruno Moreira
85'
Замена
Nikola Jambor
Tarantini
75'
61'
Желтая карточка
Тео Эрнандес
51'
ГОЛ! 0:1
Алексис Салемакерс
46'
Замена
Браим Диас
Самуэль Кастильехо
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча