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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Спортинг
Лиссабон
1:4
Матч завершен
ЛАСК
Линц
Траунер 14
Рагуц 58
Михорль 65
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 22:00 МСК
1.10.2020, 22:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:4
88'
Замена
Петер Михорль
Замена
Антунеш
Nuno Santos
78'
77'
Замена
Петар Филипович
Замена
Luciano Vietto
67'
65'
ГОЛ! 0:3
Петер Михорль
58'
ГОЛ! 0:2
Марко Рагуц
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Педро Порро
36'
20'
Желтая карточка
Петер Михорль
14'
ГОЛ! 0:1
Гернот Траунер
Начало матча