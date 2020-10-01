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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рейнджерс
Глазго
Эрфилд 52
Тавернье 59
2:1
Матч завершен
Галатасарай
Стамбул
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 21:45 МСК
1.10.2020, 21:45 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:1
Замена
Райан Джек
Янис Хаджи
78'
73'
Замена
Mbaye Diagne
Sofiane Feghouli
66'
Замена
Одженекаро Этебо
YounÃ¨s Belhanda
65'
Замена
Ãmer Bayram
Райан Бабел
ГОЛ! 2:0
Джеймс Тавернье
59'
ГОЛ! 1:0
Скотт Эрфилд
52'
Конец первого тайма (0:0)
29'
Желтая карточка
Омар Эльабделлауи
Начало матча