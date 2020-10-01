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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
АЕК
Афины
65
2:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Мехмеди 45
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 21:45 МСК
1.10.2020, 21:45 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
AndrÃ© SimÃµes
89'
79'
Замена
Йосип Брекало
ГОЛ! 2:1
AndrÃ© SimÃµes
65'
60'
Замена
Янник Герхардт
Ксавер Шлагер
Конец первого тайма (1:1)
45'
ГОЛ! 1:1
Адмир Мехмеди
ПРОМАХ!
Петрос Манталос
п
19'
Желтая карточка
Ксавер Шлагер
Начало матча