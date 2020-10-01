Матч завершен
Дандолк
Дандолк
3:1
Матч завершен
КИ Клаксвик
Клаксвик
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 21:30 МСК
1.10.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:1
87'
Замена
Jonn Johannesen
Deni Pavlović
81'
Желтая карточка
Патрик Йоханнесен
56'
Замена
Boris Došljak
Pall Klettskard
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча