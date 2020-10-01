Матч завершен
Базель
Базель
Кабрал 54
1:3
Матч завершен
ЦСКА
София
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 21:30 МСК
1.10.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:3
Желтая карточка
Эрай Джюмарт
90'
Замена
Самуэле Кампо
Оргес Буньяку
90'
Замена
Aldo Kalulu
Валентин Штокер
90'
Желтая карточка
Омар Альдрете
87'
Замена
Эдон Жегрова
Артур Кабрал
77'
58'
Желтая карточка
Пламен Галабов
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Артур Кабрал
54'
Конец первого тайма (0:0)
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