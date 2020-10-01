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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Базель
Базель
Кабрал 54
1:3
Матч завершен
ЦСКА
София
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 21:30 МСК
1.10.2020, 21:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:3
Желтая карточка
Эрай Джюмарт
90'
Замена
Самуэле Кампо
Оргес Буньяку
90'
Замена
Aldo Kalulu
Валентин Штокер
90'
Желтая карточка
Омар Альдрете
87'
Замена
Эдон Жегрова
Артур Кабрал
77'
58'
Желтая карточка
Пламен Галабов
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Артур Кабрал
54'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча