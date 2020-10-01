Матч завершен
Стандард
Льеж
3:1
Матч завершен
Фехервар
Секешфехервар
Николич 10
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 21:00 МСК
1.10.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:1
89'
Замена
Армин Ходжич
Lyes Houri
77'
Желтая карточка
Визар Муслиу
65'
Замена
Budu Zivzivadze
Неманья Николич
63'
Замена
Funsho Bamgboye
I. Petryak
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Константинос Лайфис
31'
10'
ГОЛ! 0:1
Неманья Николич
Начало матча