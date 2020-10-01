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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
0:1
Матч завершен
Риека
Риека
Анкерсен 20
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 21:00 МСК
1.10.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Момчило Распопович
Желтая карточка
Зека
90'
Замена
Карло Бартолец
Петер Анкерсен
67'
Желтая карточка
Рагнар Сигурдссон
62'
Желтая карточка
Петер Анкерсен
59'
Замена
Роберт Мудражия
Йенс Стаге
56'
Замена
Миккель Серенсен
Виктор Фишер
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Виктор Нельссон
30'
20'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Петер Анкерсен
Начало матча