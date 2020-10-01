Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
0:1
Матч завершен
Риека
Риека
Анкерсен 20
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 21:00 МСК
1.10.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
90'
Желтая карточка
Момчило Распопович
Желтая карточка
Зека
90'
Замена
Карло Бартолец
Петер Анкерсен
67'
Желтая карточка
Рагнар Сигурдссон
62'
Желтая карточка
Петер Анкерсен
59'
Замена
Роберт Мудражия
Йенс Стаге
56'
Замена
Миккель Серенсен
Виктор Фишер
46'
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Виктор Нельссон
30'
20'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 0:1
Петер Анкерсен
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