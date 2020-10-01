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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сараево
Сараево
0:1
Матч завершен
Селтик
Глазго
Эдуард 70
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 21:00 МСК
1.10.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:1
89'
Желтая карточка
Жереми Фримпонг
86'
Замена
Оливье Нтчам
Райан Кристи
Замена
Крсте Велкоски
Matthias Fanimo
85'
70'
ГОЛ! 0:1
Одсонн Эдуард
Замена
Mersudin Ahmetović
68'
Конец первого тайма (0:0)
10'
Замена
Абд Атем Эльхамед
Нир Биттон
Начало матча