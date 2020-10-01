Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
4
1:0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 20:30 МСК
1.10.2020, 20:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Ohad Levita
90'
Замена
David Keltjens
S. Sallalich
90'
89'
Замена
Ludek Pernica
P. Bucha
Желтая карточка
O. Dadya
85'
Желтая карточка
M. Kabha
82'
Замена
Elton Acolatse
81'
Замена
G. Varenne
Jhonatan Agudelo
75'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Josue
4'
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