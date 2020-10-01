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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
4
1:0
Матч завершен
Виктория
Пльзень
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 20:30 МСК
1.10.2020, 20:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Ohad Levita
90'
Замена
David Keltjens
S. Sallalich
90'
89'
Замена
Ludek Pernica
P. Bucha
Желтая карточка
O. Dadya
85'
Желтая карточка
M. Kabha
82'
Замена
Elton Acolatse
81'
Замена
G. Varenne
Jhonatan Agudelo
75'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Josue
4'
Начало матча