Матч завершен
Шарлеруа
Шарлеруа
1:2
Матч завершен
Лех
Познань
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 20:00 МСК
1.10.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:2
Замена
Marco Ilaimaharitra
89'
Замена
David Henen
Steeven Willems
84'
77'
Вторая желтая
Любомир Шатка
Замена
Gaetan Hendrickx
Maxime Busi
57'
50'
Желтая карточка
Любомир Шатка
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча