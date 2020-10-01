Матч завершен
Динамо
Загреб
Адеми 87
3:1
Матч завершен
Флора
Таллин
Синявский 65
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 20:00 МСК
1.10.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:1
88'
Замена
Markus Poom
Владислав Крейда
ГОЛ! 1:1
Ариян Адеми
87'
65'
ГОЛ! 0:1
Власий Синявский
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча