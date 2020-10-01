Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
1:2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 20:00 МСК
1.10.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:2
Замена
Armen Ambartsumyan
Sargis Shahinyan
70'
65'
Замена
Guélor Kanga
Замена
Yusuf Otubanjo
Alemão
65'
55'
Желтая карточка
Mirko Ivanić
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча