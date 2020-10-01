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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арарат-Армения
Ереван
1:2
Матч завершен
Црвена Звезда
Белград
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
1 окт. 2020, 20:00 МСК
1.10.2020, 20:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 1:2
Замена
Armen Ambartsumyan
Sargis Shahinyan
70'
65'
Замена
Guélor Kanga
Замена
Yusuf Otubanjo
Alemão
65'
55'
Желтая карточка
Mirko Ivanić
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча