Матч завершен
ЧФР Клуж
Бухарест
3:1
Матч завершен
КуПС
Купио
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 18:30 МСК
1.10.2020, 18:30 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 3:1
Замена
Michael Pereira
Чиприан Деяк
78'
77'
Замена
Ats Purje
Urho Nissilä
76'
Замена
Ville Saxman
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча