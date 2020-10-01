Матч завершен
Динамо-Брест
Брест
0:2
Матч завершен
Лудогорец
Разград
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
1 окт. 2020, 21:00 МСК
1.10.2020, 21:00 МСК
четверг
События
Составы
Матч окончен 0:2
88'
Замена
Jordan Ikoko
Каули
Замена
Sergey Krivets
A. Bykov
81'
67'
Замена
Бернард Текпетей
Конец первого тайма (0:0)
Замена
M. Gordejchuk
A. Diallo
16'
Начало матча