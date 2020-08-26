Матч завершен
Томь
Томск
0:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
26 авг. 2020, 14:30 МСК
26.08.2020, 14:30 МСК
среда
События
Составы
Матч окончен 0:1