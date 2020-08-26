Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:0
( 8 : 7)
Матч завершен
Факел
Воронеж
Кубок России, 1/64 финала

Кубок России,

1/64 финала

Россия
26 авг. 2020, 12:00 МСК
26.08.2020, 12:00 МСК
среда
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Составы
Матч окончен 0:0