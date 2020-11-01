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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:4
Матч завершен
Алания
Владикавказ
Качмазов 42
Машуков 66
Шавлохов 68
Хабалов 90
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 13:00 МСК
1.11.2020, 13:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Краснодар-2
мин
58
Агкацев
Станислав Агкацев
0
50
Стежко
Виталий Стежко
79
40
Ивашин
Андрей Ивашин
0
34
Пелих
Данил Пелих
0
48
Исаенко
Олег Исаенко
0
77
Камболов
Руслан Камболов
46
91
Григорян
Арутюн Григорян
71
81
Сабуа
Леон Сабуа
46
23
Якимов
Вячеслав Якимов
0
92
Апеков
Руслан Апеков
0
67
Кутовой
Максим Кутовой
85
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
65
Бочко
Николай Бочко
60
Текучев
Андрей Текучев
75
Байрамян
Левон Байрамян
96
Рзаев
Руслан Рзаев
35
Sergey Peterson
Sergey Peterson
95
Danil Benedyk
Danil Benedyk
64
R. Simonov
R. Simonov
Алания
мин
1
Солдатенко
Ростислав Солдатенко
0
4
Качмазов
Сослан Качмазов
42'
42'
0
19
Бутаев
Аллон Бутаев
0
15
Кочиев
Хетаг Кочиев
0
3
Шавлохов
Давид Шавлохов
68'
68'
0
10
Хадарцев
Батраз Хадарцев
76
97
Магомедов
Бутта Магомедов
74
11
Крамаренко
Сергей Крамаренко
53
21
Кокоев
Батрадз Кокоев
0
8
Хугаев
Алан Хугаев
76
99
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
68
Запасные
31
Натабашвили
Георгий Натабашвили
7
Зураев
Эльбрус Зураев
5
Багаев
Алан Багаев
71
Дзахов
Давид Дзахов
77
Хабалов
Алан Хабалов
90'
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
6
Цараев
Алан Цараев
9
Суанов
Руслан Суанов
14
Машуков
Ислам Машуков
66'