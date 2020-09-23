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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Алания
Владикавказ
Магомедов 37
2:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
23 сент. 2020, 19:00 МСК
23.09.2020, 19:00 МСК
среда
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Азамат Засеев
70'
Замена
Бутта Магомедов
61'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Бутта Магомедов
37'
Начало матча