Матч завершен
Алания
Владикавказ
Магомедов 37
2:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
23 сент. 2020, 19:00 МСК
23.09.2020, 19:00 МСК
среда
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 2:1
Желтая карточка
Азамат Засеев
70'
Замена
Бутта Магомедов
61'
Конец первого тайма (1:0)
ГОЛ! 1:0
Бутта Магомедов
37'
Начало матча