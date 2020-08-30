Матч завершен
Чертаново
Москва
0:3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
30 авг. 2020, 15:00 МСК
30.08.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Артур Федоров
Артур Федоров
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:3