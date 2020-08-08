Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
0:3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
8 авг. 2020, 19:00 МСК
8.08.2020, 19:00 МСК
суббота
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:3