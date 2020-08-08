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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
0:3
Матч завершен
Алания
Владикавказ
ФНЛ, 2 тур
ФНЛ,
2 тур
Россия
8 авг. 2020, 19:00 МСК
8.08.2020, 19:00 МСК
суббота
Артём Любимов
Артём Любимов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:3