Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
Кулишев 4
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
1 нояб. 2020, 17:00 МСК
1.11.2020, 17:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Чайка
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
0
-
Кулишев
Артем Кулишев
4'
4'
78
-
Леонтьев
Игорь Леонтьев
0
-
Алейников
Василий Алейников
0
-
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
0
-
Хайруллов
Радик Хайруллов
0
-
Igor Paradin
Igor Paradin
0
Томь
мин
-
Зуев
Илья Зуев
0
-
Давыдов
Денис Давыдов
0