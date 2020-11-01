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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Чайка
Песчанокопское
Кулишев 4
1:1
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 17:00 МСК
1.11.2020, 17:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Чайка
мин
-
Пискунов
Антон Пискунов
0
-
Кулишев
Артем Кулишев
4'
4'
78
-
Леонтьев
Игорь Леонтьев
0
-
Алейников
Василий Алейников
0
-
Гогличидзе
Лео Гогличидзе
0
-
Хайруллов
Радик Хайруллов
0
-
Igor Paradin
Igor Paradin
0
Томь
мин
-
Зуев
Илья Зуев
0
-
Давыдов
Денис Давыдов
0