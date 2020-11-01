Матч завершен
Факел
Воронеж
90
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
Шитов 5
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
1 нояб. 2020, 17:00 МСК
1.11.2020, 17:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Факел
мин
-
N. Pejcinovic
N. Pejcinovic
90'
90'
0
Спартак-2
мин
-
Ташаев
Александр Ташаев
0
-
Игнатов
Михаил Игнатов
0
-
Литвинов
Руслан Литвинов
0
-
Шитов
Владислав Шитов
5'
5'
70