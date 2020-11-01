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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Факел
Воронеж
90
1:1
Матч завершен
Спартак-2
Москва
Шитов 5
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 17:00 МСК
1.11.2020, 17:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Факел
мин
-
N. Pejcinovic
N. Pejcinovic
90'
90'
0
Спартак-2
мин
-
Ташаев
Александр Ташаев
0
-
Игнатов
Михаил Игнатов
0
-
Литвинов
Руслан Литвинов
0
-
Шитов
Владислав Шитов
5'
5'
70