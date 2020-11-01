Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Торпедо
Москва
Дворецков 53
Рязанцев 73
Калмыков 77
3:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Зиньковский 67
ФНЛ, 19 тур
ФНЛ,
19 тур
Россия
1 нояб. 2020, 17:00 МСК
1.11.2020, 17:00 МСК
воскресенье
События
Составы
Торпедо
мин
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
73'
73'
0
-
Дворецков
Филипп Дворецков
53'
53'
68
-
Калмыков
Амур Калмыков
77'
77'
89
-
Магаль
Руслан Магаль
63
Крылья Советов
мин
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
0
-
Божин
Сергей Божин
0
-
Зиньковский
Антон Зиньковский
67'
67'
0