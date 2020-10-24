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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 17 тур
ФНЛ,
17 тур
Россия
24 окт. 2020, 13:00 МСК
24.10.2020, 13:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:0
71'
Желтая карточка
Николай Мараев
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Данил Пелих
16'
Начало матча