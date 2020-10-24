Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
0:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 17 тур

ФНЛ,

17 тур

Россия
24 окт. 2020, 13:00 МСК
24.10.2020, 13:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:0
71'
Желтая карточка
Николай Мараев
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Данил Пелих
16'
Начало матча