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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Никифоров 49
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
16 тур
Россия
17 окт. 2020, 16:00 МСК
17.10.2020, 16:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 1:0
Замена
Николай Калинский
Артем Попов
89'
88'
Желтая карточка
Рамазан Гаджимурадов
Замена
Дмитрий Мичуренков
Тимур Сулейманов
84'
Желтая карточка
Александр Сапета
84'
Замена
Игорь Горбунов
Мухаммад Султонов
79'
Замена
Никита Каккоев
Альберт Шарипов
77'
71'
Замена
Арман Кенесов
N. Bezlikhotnov
Замена
Артем Федчук
Павел Комолов
70'
69'
Замена
Роман Мануйлов
Магомед Эльмурзаев
67'
Замена
Артемий Малеев
Андрей Батютин
62'
Замена
Александр Максименко
Константин Базелюк
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:0
Владислав Никифоров
49'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча