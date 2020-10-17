Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Никифоров 49
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
17 окт. 2020, 16:00 МСК
17.10.2020, 16:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 1:0
Замена
Николай Калинский
Артем Попов
89'
88'
Желтая карточка
Рамазан Гаджимурадов
Замена
Дмитрий Мичуренков
Тимур Сулейманов
84'
Желтая карточка
Александр Сапета
84'
Замена
Игорь Горбунов
Мухаммад Султонов
79'
Замена
Никита Каккоев
Альберт Шарипов
77'
71'
Замена
Арман Кенесов
N. Bezlikhotnov
Замена
Артем Федчук
Павел Комолов
70'
69'
Замена
Роман Мануйлов
Магомед Эльмурзаев
67'
Замена
Артемий Малеев
Андрей Батютин
62'
Замена
Александр Максименко
Константин Базелюк
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 1:0
Владислав Никифоров
49'
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча