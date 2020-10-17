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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Иртыш
Омск
0:0
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 16 тур
ФНЛ,
16 тур
Россия
17 окт. 2020, 14:00 МСК
17.10.2020, 14:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Samir Ujkani
90'
Желтая карточка
Samir Ujkani
90'
Замена
Левон Байрамян
Максим Кутовой
90'
Красная карточка
Вячеслав Якимов
Желтая карточка
Александр Кербс
80'
76'
Замена
Андрей Ивашин
Руслан Апеков
76'
Замена
Николай Бочко
Замена
Илья Бурюкин
Никита Саламатов
70'
Замена
Александр Кербс
Сергей Подоксенов
65'
Замена
Артем Третьяков
Руслан Гордиенко
59'
Конец первого тайма (0:0)
38'
Желтая карточка
Леон Сабуа
Начало матча