Матч завершен
Иртыш
Омск
0:0
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 16 тур

ФНЛ,

16 тур

Россия
17 окт. 2020, 14:00 МСК
17.10.2020, 14:00 МСК
суббота
События
Составы
Матч окончен 0:0
90'
Желтая карточка
Samir Ujkani
90'
Желтая карточка
Samir Ujkani
90'
Замена
Левон Байрамян
Максим Кутовой
90'
Красная карточка
Вячеслав Якимов
Желтая карточка
Александр Кербс
80'
76'
Замена
Андрей Ивашин
Руслан Апеков
76'
Замена
Николай Бочко
Замена
Илья Бурюкин
Никита Саламатов
70'
Замена
Александр Кербс
Сергей Подоксенов
65'
Замена
Артем Третьяков
Руслан Гордиенко
59'
Конец первого тайма (0:0)
38'
Желтая карточка
Леон Сабуа
Начало матча