Матч завершен
Чертаново
Москва
1:0
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 14 тур

ФНЛ,

14 тур

Россия
9 окт. 2020, 18:00 МСК
9.10.2020, 18:00 МСК
пятница
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Егор Рудковский
90'
Замена
Александр Надольский
62'
54'
Желтая карточка
Эдуард Сперцян
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Александр Надольский
15'
Начало матча