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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Чертаново
Москва
1:0
Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
ФНЛ, 14 тур
ФНЛ,
14 тур
Россия
9 окт. 2020, 18:00 МСК
9.10.2020, 18:00 МСК
пятница
Олег Соколов
Олег Соколов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Егор Рудковский
90'
Замена
Александр Надольский
62'
54'
Желтая карточка
Эдуард Сперцян
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Александр Надольский
15'
Начало матча