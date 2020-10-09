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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Иртыш
Омск
0:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
Калмыков 59
Калмыков 90
ФНЛ, 14 тур
ФНЛ,
14 тур
Россия
9 окт. 2020, 16:00 МСК
9.10.2020, 16:00 МСК
пятница
Игорь Панин
Игорь Панин
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
Амур Калмыков
Замена
Вадим Стеклов
84'
82'
Замена
Илья Берковский
62'
Желтая карточка
Илья Берковский
59'
ГОЛ! 0:1
Амур Калмыков
53'
Замена
Амур Калмыков
Данила Прошляков
Желтая карточка
Андрюс Рукас
53'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Вадим Стеклов
31'
30'
Желтая карточка
Данила Прошляков
11'
Желтая карточка
Игорь Лебеденко
Начало матча