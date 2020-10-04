Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 13 тур

ФНЛ,

13 тур

Россия
4 окт. 2020, 17:00 МСК
4.10.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
90'
Замена
Валерий Сорокин
Николай Мараев
Желтая карточка
Наиль Замалиев
90'
Замена
Андрей Разборов
Андрей Никитин
85'
Замена
Наиль Замалиев
Никита Дроздов
71'
Замена
Илья Мазуров
Михаил Петрусев
64'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Владислав Мастерной
27'
18'
Желтая карточка
Максим Васильев
Начало матча