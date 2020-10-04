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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 13 тур
ФНЛ,
13 тур
Россия
4 окт. 2020, 17:00 МСК
4.10.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
90'
Замена
Валерий Сорокин
Николай Мараев
Желтая карточка
Наиль Замалиев
90'
Замена
Андрей Разборов
Андрей Никитин
85'
Замена
Наиль Замалиев
Никита Дроздов
71'
Замена
Илья Мазуров
Михаил Петрусев
64'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Владислав Мастерной
27'
18'
Желтая карточка
Максим Васильев
Начало матча