Матч завершен
Спартак-2
Москва
Нимели 90
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 сент. 2020, 14:00 МСК
27.09.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Артур Федоров
Артур Федоров
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Силванус Нимели
90'
76'
Замена
Евгений Оанча
Виталий Горулев
60'
Замена
Константин Базелюк
Владислав Брагин
Замена
Ильяс Муминов
46'
Конец первого тайма (0:0)
28'
Желтая карточка
Дмитрий Барков
Начало матча