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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Спартак-2
Москва
Нимели 90
1:0
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 12 тур
ФНЛ,
12 тур
Россия
27 сент. 2020, 14:00 МСК
27.09.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Артур Федоров
Артур Федоров
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Силванус Нимели
90'
76'
Замена
Евгений Оанча
Виталий Горулев
60'
Замена
Константин Базелюк
Владислав Брагин
Замена
Ильяс Муминов
46'
Конец первого тайма (0:0)
28'
Желтая карточка
Дмитрий Барков
Начало матча