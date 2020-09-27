Матч завершен
Чертаново
Москва
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 12 тур

ФНЛ,

12 тур

Россия
27 сент. 2020, 15:00 МСК
27.09.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Роман Сафьян
Роман Сафьян
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Дмитрий Молчанов
Егор Рудковский
85'
81'
Замена
Астемир Гордюшенко
Данила Прошляков
77'
Желтая карточка
Владислав Адаев
75'
Замена
Константин Кертанов
Илья Берковский
66'
Желтая карточка
Руслан Магаль
Замена
Даниил Тюменцев
Дмитрий Великородный
60'
Конец первого тайма (0:0)
45'
Замена
Андрей Лях
Игорь Лебеденко
36'
Вторая желтая
Максим Шоркин
8'
Желтая карточка
Максим Шоркин
Начало матча