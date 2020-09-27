Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Чертаново
Москва
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 12 тур
ФНЛ,
12 тур
Россия
27 сент. 2020, 15:00 МСК
27.09.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Роман Сафьян
Роман Сафьян
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
Замена
Дмитрий Молчанов
Егор Рудковский
85'
81'
Замена
Астемир Гордюшенко
Данила Прошляков
77'
Желтая карточка
Владислав Адаев
75'
Замена
Константин Кертанов
Илья Берковский
66'
Желтая карточка
Руслан Магаль
Замена
Даниил Тюменцев
Дмитрий Великородный
60'
Конец первого тайма (0:0)
45'
Замена
Андрей Лях
Игорь Лебеденко
36'
Вторая желтая
Максим Шоркин
8'
Желтая карточка
Максим Шоркин
Начало матча