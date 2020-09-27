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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Иртыш
Омск
1:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 12 тур
ФНЛ,
12 тур
Россия
27 сент. 2020, 14:00 МСК
27.09.2020, 14:00 МСК
воскресенье
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
Руслан Гордиенко
89'
81'
Замена
Андрей Никитин
Замена
Руслан Гордиенко
Артем Третьяков
67'
Конец первого тайма (0:0)
43'
Желтая карточка
Андрей Никитин
Желтая карточка
Артем Третьяков
37'
Начало матча