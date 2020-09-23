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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 11 тур
ФНЛ,
11 тур
Россия
23 сент. 2020, 19:00 МСК
23.09.2020, 19:00 МСК
среда
Антон Фролов
Антон Фролов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
89'
Замена
Андрей Иванов
Антон Синяк
Замена
Андрей Разборов
Михаил Петрусев
89'
86'
Замена
Иван Андреев
Павел Киреенко
Замена
Федор Первушин
Михаил Смирнов
84'
83'
Замена
Павел Долгов
Дмитрий Каменщиков
Замена
Илья Мазуров
Михаил Земсков
80'
74'
Замена
Андрей Текучев
Вторая желтая
Сергей Брызгалов
72'
Желтая карточка
Сергей Брызгалов
68'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Михаил Земсков
38'
Замена
Михаил Петрусев
Максим Григорьев
35'
Начало матча