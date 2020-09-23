Матч завершен
Факел
Воронеж
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 11 тур

ФНЛ,

11 тур

Россия
23 сент. 2020, 19:00 МСК
23.09.2020, 19:00 МСК
среда
Антон Фролов
Антон Фролов
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:0
89'
Замена
Андрей Иванов
Антон Синяк
Замена
Андрей Разборов
Михаил Петрусев
89'
86'
Замена
Иван Андреев
Павел Киреенко
Замена
Федор Первушин
Михаил Смирнов
84'
83'
Замена
Павел Долгов
Дмитрий Каменщиков
Замена
Илья Мазуров
Михаил Земсков
80'
74'
Замена
Андрей Текучев
Вторая желтая
Сергей Брызгалов
72'
Желтая карточка
Сергей Брызгалов
68'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Михаил Земсков
38'
Замена
Михаил Петрусев
Максим Григорьев
35'
Начало матча