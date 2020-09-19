Матч завершен
Спартак-2
Москва
2:1
Матч завершен
Велес
Москва
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
19 сент. 2020, 15:00 МСК
19.09.2020, 15:00 МСК
суббота
Ян Бобровский
Ян Бобровский
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:1