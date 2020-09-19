Матч завершен
Чертаново
Москва
0:3
Матч завершен
Факел
Воронеж
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
19 сент. 2020, 15:00 МСК
19.09.2020, 15:00 МСК
суббота
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:3