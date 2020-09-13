Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
4:2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
13 сент. 2020, 16:00 МСК
13.09.2020, 16:00 МСК
воскресенье
Ян Бобровский
Ян Бобровский
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 4:2