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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 9 тур
ФНЛ,
9 тур
Россия
13 сент. 2020, 17:00 МСК
13.09.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Роман Сафьян
Роман Сафьян
Главный Судья
События
Составы
Матч окончен 0:1