Матч завершен
Крылья Советов
Самара
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
13 сент. 2020, 15:00 МСК
13.09.2020, 15:00 МСК
воскресенье
Артур Федоров
Артур Федоров
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 2:0