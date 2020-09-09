Матч завершен
Спартак-2
Москва
0:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
9 сент. 2020, 16:00 МСК
9.09.2020, 16:00 МСК
среда
Дмитрий Стрельцов
Дмитрий Стрельцов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 0:2