Матч завершен
Краснодар-2
Краснодар
3:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
5 сент. 2020, 18:00 МСК
5.09.2020, 18:00 МСК
суббота
Павел Шадыханов
Павел Шадыханов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 3:1