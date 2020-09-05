Матч завершен
Крылья Советов
Самара
3:0
Матч завершен
Нижний Новгород
Нижний Новгород
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
5 сент. 2020, 16:00 МСК
5.09.2020, 16:00 МСК
суббота
Евгений Буланов
Евгений Буланов
Главный Судья
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Составы
Матч окончен 3:0